Damit hat keiner bei Vitesco Technologies Group gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Vitesco liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 98,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Vitesco-Aktie von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um +18,28 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Vitesco-Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Vitesco-Aktie.