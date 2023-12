Damit hat keiner bei Vistar gerechnet!

Die technische Analyse von Vistar zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,08 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,056 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,06 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Vistar-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Entwicklung. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Vistar, an fünf Tagen dominierte das positive Feedback. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt wird Vistar daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Dividendenrendite von Vistar beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 6,33 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung für Vistar in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Vistar auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.