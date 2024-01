Damit hat keiner bei Vapor Hub International gerechnet!

Die Diskussionen und die Stimmung rund um die Aktie von Asberry wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität zeigte sich dabei im Durchschnitt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Asberry in diesem Bereich.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zurzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -4,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Tabakbranche führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Asberry als schlecht.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Asberry aktuell bei 0,039 USD und damit 22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine schlechte Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -67,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als schlecht eingestuft.