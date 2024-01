Damit hat keiner bei Vantex gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Vantex wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7-Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Vantex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Vantex liegt ebenfalls bei 33,33, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vantex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -23,37 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor schnitt Vantex mit einer Unterperformance von 23,37 Prozent schlecht ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vantex derzeit bei 2,21 liegt, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 324 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Vantex war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt erhält Vantex daher aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Einstufung.