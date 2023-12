Ads Tec Energy Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Dieser RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Ads-tec Energy-RSI liegt bei 50, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 44,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ads-tec Energy eher neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken, identifiziert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ads-tec Energy.

Analysteneinschätzung: Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ads-tec Energy-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ads-tec Energy aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 10 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 44,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Gesamtbewertung der Analysten führt zu einem Rating von "Gut".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Ads-tec Energy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Es gab keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, auf deren Basis diese Auswertung erfolgt. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ads-tec Energy daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Stufe.