Damit hat keiner bei Tu Yi Holding gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von Tu Yi Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Außerdem hat sich der Markt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tu Yi beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Tu Yi keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Tu Yi in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Tu Yi für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tu Yi verläuft derzeit bei 0,16 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,14 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,5 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch neutral, mit einem Niveau von 0,14 HKD und somit einer aktuellen Differenz von 0 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses RSI ist die Tu Yi aktuell mit dem Wert 84,62 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert für die RSI insgesamt die Einstufung "Schlecht".

