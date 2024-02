Damit hat keiner bei Transfar Zhilian gerechnet!

Der Aktienkurs von Transfar Zhilian hat im letzten Jahr eine Rendite von -21,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor 3,08 Prozent über dem Durchschnitt von -24,65 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -24,65 Prozent, und Transfar Zhilian liegt aktuell 3,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 2,16 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Transfar Zhilian. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Beiträge darauf hindeutet, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transfar Zhilian mit einem Wert von 20,46 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Transfar Zhilian aufgrund der genannten Kriterien mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.