Damit hat keiner bei Toho Holdings gerechnet!

Die technische Analyse der Toho-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2819,61 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3306 JPY, was einem Unterschied von +17,25 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Toho-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3295,14 JPY wird berücksichtigt und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+0,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Toho für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Toho ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Toho-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (40,94 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (57,19 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Toho in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich unsere Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral".