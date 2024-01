Damit hat keiner bei Thales gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die französische Luft- und Raumfahrtgesellschaft Thales hat eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen jedoch ein deutlich positives Signal und lassen darauf schließen, dass das Unternehmen insgesamt positiv bewertet wird. Trotzdem führen sechs Handelssignale zu einer überwiegend schlechten Bewertung des Unternehmens.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales bei 19,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Das Unternehmen wird daher als neutral bewertet, da es weder über- noch unterbewertet ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Thales trotz einiger positiver Signale insgesamt mit einer negativen Anlegerstimmung bewertet wird.