Damit hat keiner bei Tesco gerechnet!

Die Analysteneinschätzungen für Tesco sind positiv, denn von den letzten zwölf Monaten liegen 3 gute, 1 neutrale und keine schlechten Bewertungen vor, was im Durchschnitt zu einem "gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco liegt bei 295 GBP, was eine mögliche Steigerung um 4,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (282,7 GBP) bedeutet und somit als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Tesco eine "gut"-Bewertung aufgrund des aktuellen langfristigen Durchschnitts von 265,91 GBP im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 282,7 GBP (+6,31 Prozent Abweichung). Jedoch ergibt sich beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "neutral"-Bewertung aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 278,79 GBP (+1,4 Prozent).

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine eingetrübte Stimmung für Tesco in den letzten Wochen, wodurch die Aktie eine "schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke der sozialen Medien ergibt eine "neutral"-Bewertung, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "schlecht" bewertet.

Anlegermeinungen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine gemischte Stimmung wider. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen negative Themen. Dies führt zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt ergeben sich drei gute und keine schlechten Handelssignale, wodurch die Aktie von Tesco letztendlich als "gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend ist die Aktie von Tesco aus Sicht der Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet.