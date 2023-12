Damit hat keiner bei Tel Instruments Electronics gerechnet!

Das Anleger-Sentiment für die Tel-instrument Electronics Aktie hat zuletzt keine deutlichen Ausschläge gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17.03%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tel-instrument Electronics mit einem Wert von 13,21 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 30,73 ist. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse ergibt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,18 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,98 USD lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,03 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Tel-instrument Electronics daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.