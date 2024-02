Damit hat keiner bei Tate & Lyle gerechnet!

Die Stimmung und der Diskussionsgrad der Anleger in Bezug auf die Tate & Lyle-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich im Vergleich zum Vormonat jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tate & Lyle-Aktie zeigt einen RSI7-Wert von 68,06 und einen RSI25-Wert von 56,07, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Tate & Lyle-Aktie ist neutral, basierend auf einer Analyse von 1 Bewertung über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose von 810 GBP auf ein Aufwärtspotenzial von 32,03 Prozent hin, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tate & Lyle-Aktie bei 680,23 GBP, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 613,5 GBP beträgt -9,81 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 634,14 GBP, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich ein neutraler Befund basierend auf beiden Zeiträumen.