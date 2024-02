Damit hat keiner bei Takkt gerechnet!

Die Takkt-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen als vielversprechende Anlage. Die Dividendenrendite beträgt 7,43 Prozent, was 4,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zudem hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt, was 7,98 Prozent über dem Durchschnitt im Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,98 Prozent, wobei Takkt aktuell 13,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch fundamentale Kriterien sprechen für die Takkt-Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 16,27 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 37. Diese vergleichsweise günstige Bewertung führt zu einer positiven Gesamtbewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich die Aktie ebenfalls solide. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage lassen auf eine "Neutral"-Bewertung schließen. Insgesamt erhält die Takkt-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Alles in allem präsentiert sich die Takkt-Aktie als attraktive Anlage, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, Branchenvergleich, fundamentale Kriterien, als auch in der technischen Analyse.