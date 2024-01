Damit hat keiner bei Takihyo gerechnet!

Die Takihyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1044,37 JPY aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 1010 JPY lag, was einer Abweichung von -3,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1002,44 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,75 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Takihyo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 27,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Takihyo überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,44, was bedeutet, dass Takihyo hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Takihyo-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Takihyo in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Takihyo neutral diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Takihyo-Aktie somit auf verschiedenen Bewertungsgrundlagen ein "Neutral"-Rating.