Damit hat keiner bei Taiyo Bussan Kaisha gerechnet!

Die technische Analyse für die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Bereich in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 953,16 JPY, was nur eine Abweichung von -2,85 Prozent zum letzten Schlusskurs von 926 JPY darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 872,24 JPY, was einer Abweichung von +6,16 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch wird die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie mit einem Wert von 42,16 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Taiyo Bussan Kaisha bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.