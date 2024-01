Damit hat keiner bei Taiyo Bussan Kaisha gerechnet!

Die Taiyo Bussan Kaisha Aktie wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen Kriterien. Der aktuelle Kurs von 839 JPY liegt 13,3 Prozent unter dem GD200 von 967,76 JPY, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 857,36 JPY, was zu einem Abstand von -2,14 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 44,68 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Taiyo Bussan Kaisha wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Taiyo Bussan Kaisha haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.