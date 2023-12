Damit hat keiner bei TCL gerechnet!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tcl liegt bei einem Wert von 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tcl eine Performance von 21,15 Prozent, was eine Outperformance von +2,49 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche um 18,66 Prozent zeigt sich also eine positive Entwicklung. Auch im Sektorvergleich der "Informationstechnologie" liegt die Rendite mit 13,21 Prozent über dem Durchschnitt, und Tcl weist eine Überperformance von 7,94 Prozent auf. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tcl-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 59,3 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tcl.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tcl-Aktie bei 3,98 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 3,94 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -1,01 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 4,03 CNH, was einer Distanz von -2,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.