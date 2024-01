Damit hat keiner bei Swiss Re gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die technische Analyse der Swiss Re-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 92,55 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs mit 96,02 CHF um +3,75 Prozent abweicht, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 98,65 CHF nahe dem letzten Schlusskurs (-2,67 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Swiss Re-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Swiss Re in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Re eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent auf, was 1,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 Prozent in der Versicherungsbranche erscheint die Aktie daher als lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Swiss Re-Aktie mit 18,41 auf Basis der heutigen Notierungen 10 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche (16,73) ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Analyseperspektive ein "Schlecht"-Rating ergibt.