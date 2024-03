Damit hat keiner bei Sundiro gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Internet-Kommunikation über Sundiro zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge, wie unsere Analyse zeigt. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Sundiro in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Sundiro im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 4,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Beim Vergleich des Aktienkurses hat Sundiro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,4 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +43,06 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sundiro mit 385,66 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

