Damit hat keiner bei Sun Art Retail gerechnet!

Sun Art Retail verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -57,35 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -25,2 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,15 Prozent für Sun Art Retail in diesem Branchenvergleich. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Sun Art Retail um 44,95 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) führt der RSI von Sun Art Retail bei einem Niveau von 62,5 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sun Art Retail derzeit bei 1,98 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,2 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -39,39 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 1,44 HKD angenommen, was einer aktuellen Differenz von -16,67 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund demnach "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht wird Sun Art Retail im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) als überbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 180,24 gehandelt, was einem Abstand von 295 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,62 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.