Damit hat keiner bei Sumitomo Forestry gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die technische Analyse der Sumitomo Forestry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 3473,71 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4203 JPY, was einem Unterschied von +20,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3804,22 JPY zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +10,48 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sumitomo Forestry liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Sumitomo Forestry. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Sumitomo Forestry in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment und den Buzz eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Sumitomo Forestry.