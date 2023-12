Damit hat keiner bei Stella gerechnet!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Stella-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Stella auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stella-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 79, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (54,44) jedoch an, dass Stella weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Stella.

Die fundamentalen Kriterien zeigen, dass Stella mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,69 unter dem Branchendurchschnitt (32,88) für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Stella-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,08 Prozent erzielt, was 36,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Stella mit 22,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.