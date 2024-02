Damit hat keiner bei Stelco gerechnet!

Die kanadische Stahlproduzentin Stelco wird derzeit von Finanzanalysten weitgehend neutral bewertet, wie aus verschiedenen Analysemethoden hervorgeht. Die Dividende von Stelco beträgt 4,33 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,58 % liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Stelco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,05 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 39,96 CAD lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die kurzfristigere Analysebasis ergibt jedoch ein schlechteres Rating. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stelco mit einem Wert von 9,16 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 336,14, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen sind 1 positiv, 6 neutral und 0 negativ, was zu einem durchschnittlichen neutralen Rating führt. Die abgegebenen Kursziele deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um 18,87 % steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Stelco von den Analysten somit ein neutrales Rating.

