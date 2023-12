Damit hat keiner bei St BarbaraADR gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war das Interesse in den sozialen Medien vor allem auf die Aktie von St Barbara gerichtet, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit besonders mit den positiven Themen rund um St Barbara, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt, wenn man die Anleger-Stimmung analysiert.

In Bezug auf die technische Analyse ist die St Barbara-Aktie derzeit 5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,82 %) zu einer schlechteren Bewertung führt. Die Differenz von 6,82 Prozentpunkten führt daher zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für St Barbara liegt derzeit bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das St Barbara-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.