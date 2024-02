Damit hat keiner bei Spectral Medical gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde die Spectral Medical-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Laut unserer Redaktion wurden in den Kommentaren und Beiträgen der letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt die technische Analyse unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +34,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage nahe beim aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Wer derzeit in die Aktie von Spectral Medical investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Spectral Medical-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Dividende, des Sentiments und des Buzz.