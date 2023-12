Damit hat keiner bei SoftOx Solutions AS gerechnet!

Die Bewertung von Softox

Die technische Analyse von Softox zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,55 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 0,253 EUR deutlich darunter liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von 54 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,32 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 20,94 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Softox also auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen über Softox in sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Einschätzungen gibt. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen zu dem Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Softox beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Aktivität von Softox hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung hin. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist Softox also bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.