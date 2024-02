Damit hat keiner bei Societe d Exploration Miniere Vior gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Vior":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über starke positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf Vior hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von Experten als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher erhält Vior eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine überwiegend positive Richtung. Auch in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vior gesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vior-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 66) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 55,56). Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren offenbart, dass sich die Vior-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Abwärtstrend befindet. Basierend auf dieser Analyse erhält Vior in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Vior-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment und ein "Neutral"-Rating im Relative Strength Index, während die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating liefert.