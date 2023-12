Damit hat keiner bei SigmaRoc gerechnet!

Sigmaroc-Aktien schnitt in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von 0,39 Prozent ab. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -20,56 Prozent, was bedeutet, dass Sigmaroc im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,95 Prozent erzielte. Auch im "Materialien"-Sektor lag Sigmaroc mit einer Überperformance von 20,95 Prozent über dem Durchschnittswert von -20,56 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigte Sigmaroc eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 28, was darauf hindeutet, dass die Sigmaroc-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating für Sigmaroc.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sigmaroc-Aktie aktuell bei 55,07 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 49,5 GBP aus dem Handel ging und einen Abstand von -10,11 Prozent aufbaute. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine Differenz von +0,51 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".