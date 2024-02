Damit hat keiner bei Sherwin-Williams gerechnet!

Die Stimmung und der Buzz rund um Sherwin-Williams in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen kann. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Sherwin-Williams in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sherwin-Williams bei einem Wert von 24. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 90,4) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 73 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Sherwin-Williams daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sherwin-Williams-Aktie bei 268,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 309,08 USD liegt damit deutlich darüber (+15,25 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 304,39 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,54 Prozent) liegt. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Sherwin-Williams basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Sherwin-Williams innerhalb von 7 Tagen keine überkaufte oder -verkaufte Situation darstellen. Der RSI liegt bei 52,44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Sherwin-Williams aufgrund dieser Kategorien eine Gesamtbewertung von "Neutral".