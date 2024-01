Damit hat keiner bei Shenzhen Topway Video Communication gerechnet!

Die Anlegerstimmung gegenüber Shenzhen Topway Video Communication war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Topway Video Communication daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Shenzhen Topway Video Communication für diese Stufe daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen aktuellen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,53 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,53 CNH liegt (Unterschied +82,06 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 12,53 CNH liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,94 Prozent). Daher wird die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie für die charttechnische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt derzeit 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,91 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Analyse der RSIs zu Shenzhen Topway Video Communication insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher schlechte Anlegerstimmung, jedoch eine gute charttechnische Analyse und eine neutrale Bewertung des RSI.