Damit hat keiner bei Shenzhen H&T Intelligent Control gerechnet!

Die Dividendenpolitik von Shenzhen H&T Intelligent Control erhält derzeit eine "Neutral"-Bewertung von Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -0,43 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 25 ebenfalls auf einem vergleichbaren Niveau wie der Durchschnitt in der Elektronikbranche. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen H&T Intelligent Control in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher auch im Bereich Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs einen Abstand von -13,68 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0 Prozent Differenz, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Kriterien.