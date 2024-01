Damit hat keiner bei Shenzhen Fenda gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Shenzhen Fenda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 62,42 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für die Shenzhen Fenda-Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Fenda-Aktie beträgt 50, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Shenzhen Fenda-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,16 Prozent erzielt, was 19,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite sogar 21,67 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich insgesamt eine Bewertung von "Gut".