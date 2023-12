Damit hat keiner bei Shanghai HuayiLtd A gerechnet!

Die Shanghai Huayi befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einem "Neutral"-Zustand. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,55 CNH, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (6,52 CNH) um -0,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,61 CNH weist eine Abweichung von -1,36 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Huayi-Aktie beträgt aktuell 72, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 60,75 und zeigt somit weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation an. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Shanghai Huayi besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, weshalb die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Einschätzung von Aktien berücksichtigt werden. Für die Shanghai Huayi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie vergeben.