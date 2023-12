Damit hat keiner bei Safety Godown gerechnet!

Die Safety Godown wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,03 HKD um -0,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,97 HKD, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Safety Godown weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI von 44,57 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Safety Godown-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Safety Godown von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Obwohl sich die Stimmung für Safety Godown in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde, wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.