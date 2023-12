Damit hat keiner bei S Dragon gerechnet!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Sas Dragon in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Sas Dragon unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Sas Dragon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,73, was 90 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Sas Dragon liegt bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Sas Dragon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -13,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,06 Prozent im Branchenvergleich für Sas Dragon. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 16,62 Prozent über dem Durchschnittswert von -5,8 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sas Dragon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.