Damit hat keiner bei SM Energy gerechnet!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Sm Energy war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sm Energy-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 16, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 25 Tage (40,2) zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein gutes Rating für Sm Energy.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,61 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer guten Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Sm Energy-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon eine gut, zwei neutral und eine schlecht waren. Dies führt zu einem neutralen Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 41,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,62 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Empfehlung.

Insgesamt erhält Sm Energy somit gute Ratings in den verschiedenen Punkten der Analyse.