Damit hat keiner bei SMJ gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Healthbank zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und erhält daher auch eine "Neutral"-Einstufung.

Zusätzlich zur technischen Analyse wird auch die Stimmung rund um Aktien als Maßstab herangezogen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Bei Healthbank zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt Healthbank mit einem Kurs von 0,144 SGD derzeit +2,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +2,86 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Healthbank im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,87 Prozent erzielt, was 2,79 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -7,12 Prozent, wobei Healthbank aktuell 0,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.