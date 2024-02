Damit hat keiner bei SAI Leisure gerechnet!

In den letzten vier Wochen konnten bei Sai Leisure keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (Relative Strength Index) mit 33,33 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 deuten darauf hin, dass Sai Leisure derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "neutral" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sai Leisure derzeit bei 0,69 HKD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,6 HKD liegt und somit einen Abstand von -13,04 Prozent aufweist, wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,6 HKD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Medien wurde Sai Leisure in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch in diesem Bereich eine Einstufung als "neutral". Zusammenfassend ergibt sich also eine "neutral"-Einstufung aufgrund der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.