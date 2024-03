Damit hat keiner bei Ryman Hospitality Properties gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ryman Hospitality Properties Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 48,97, was bedeutet, dass Ryman Hospitality Properties Inc weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen die positiven Einschätzungen rund um Ryman Hospitality Properties Inc. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Basierend auf diesen Diskussionen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird Ryman Hospitality Properties Inc daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Ryman Hospitality Properties Inc auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 2 positive Bewertungen und keine negativen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 94 USD, was einer Erwartung von -18,4 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.