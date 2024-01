Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der LyondellbaSchlecht Advanced liegt bei 68,42, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 29,57 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Einstufungen für die Aktie der LyondellbaSchlecht Advanced abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel liegt bei 12,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,42 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,15 Prozent und somit eine Einstufung als "Neutral" bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der LyondellbaSchlecht Advanced-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 10,13 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 12,42 USD bedeutet eine positive Entwicklung von 22,61 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.