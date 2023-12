Damit hat keiner bei Redsunrvices Group gerechnet!

Die Redsun Services wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 1,04 HKD liegt und der Aktienkurs bei 0,52 HKD um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,48 HKD, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Redsun Services ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Redsun Services liegt bei 27,27, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,29 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz bei Redsun Services haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden. Daher wird Redsun Services in diesen Punkten als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" für dieses Unternehmen.