Damit hat keiner bei Red Violet gerechnet!

Die Anlegerstimmung für Red Violet bleibt positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen war die Stimmung überwiegend positiv, und es gab keine negativen Diskussionen über das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über Red Violet waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 7 und 25 Tage keine überkauften oder überverkauften Werte zeigt.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der Red Violet-Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage ergibt gemischte Bewertungen. Während die langfristige Analyse zu einer schlechten Bewertung führt, zeigt die kurzfristige Analyse eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Red Violet daher gemischte Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung, den Sentiment und Buzz, den RSI und die technische Analyse. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet.