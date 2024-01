Damit hat keiner bei Raiffeisen Bank gerechnet!

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Raiffeisen Bank, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Raiffeisen Bank daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Raiffeisen Bank diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Dadurch erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt bekommt Raiffeisen Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine gute Bewertung.

Die Dividendenrendite von Raiffeisen Bank liegt derzeit bei 4,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die Dividendenrendite durchschnittlich 5,66 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raiffeisen Bank liegt bei 2,14, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als gut eingestuft.