Damit hat keiner bei RTL gerechnet!

Die Rtl Group Sa wird derzeit mit einem Kurs von 32,82 EUR gehandelt, was -0,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Rtl Group Sa wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 50,92 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,91 eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Rtl Group Sa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Rtl Group Sa in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Rtl Group Sa eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Rtl Group Sa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Mehrheit der Kaufsignale führt jedoch zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.