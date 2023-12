Damit hat keiner bei Prosper Construction gerechnet!

Der Aktienkurs von Prosper Construction verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -3,51 Prozent, was bedeutet, dass Prosper Construction im Branchenvergleich eine Underperformance von -54,82 Prozent aufwies. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,81 Prozent, was bedeutet, dass Prosper Construction 54,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,37 HKD für den Schlusskurs der Prosper Construction-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,25 HKD, was einem Unterschied von -32,43 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 HKD wurde unterschritten, was einer Abweichung von -21,88 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Prosper Construction in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Prosper Construction in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Prosper Construction wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Demnach wird Prosper Construction anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 48,65, was ebenfalls darauf hinweist, dass Prosper Construction weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Prosper Construction eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.