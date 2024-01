Damit hat keiner bei Principal gerechnet!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Principal beträgt derzeit 9,65, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Principal zeigt einen Wert von 51,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf technischer Ebene.

Im vergangenen Jahr erhielt Principal insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 2,06 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Principal zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".