Damit hat keiner bei Polestar Auto.adr/a gerechnet!

Die technische Analyse der Polestar Automotive Uk-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 3,36 USD verläuft. Der Aktienkurs ging aus dem Handel bei 2,22 USD und hat somit einen Abstand von -33,93 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,3 USD, was einer Differenz von -3,48 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Polestar Automotive Uk-Aktie.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Polestar Automotive Uk-Aktie sind 4 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 6,5 USD, was eine mögliche Steigerung um 192,79 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,22 USD) bedeutet. Daher erhalten Polestar Automotive Uk von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Polestar Automotive Uk eingestellt waren und es in den letzten Tagen 11 positive und drei negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Polestar Automotive Uk-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (48,48 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,97 Punkte) führen zu einer Einschätzung als "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Polestar Automotive Uk-Aktie basierend auf der technischen Analyse und den Analystenbewertungen. Die Anlegerstimmung bleibt weiterhin positiv.