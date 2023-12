Damit hat keiner bei Philip Morris gerechnet!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Philip Morris deutlich zum Negativen verändert. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Philip Morris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,62 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Tabak-Branche ergibt sich jedoch eine Outperformance von +11,5 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 152,28 Prozent unter dem Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Philip Morris aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,08 liegt, was einem Abstand von 58 Prozent zum Branchen-KGV von 40,38 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Tendenz in den sozialen Medien, jedoch wurden auch positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild bei Philip Morris insgesamt als "Neutral" bewertet wird, wobei fundamentale Aspekte eine positive Einschätzung unterstützen.