Damit hat keiner bei PepsiCo gerechnet!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung rund um die Pepsico-Aktie in den sozialen Medien verschlechtert. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Pepsico-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und es werden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auch neun Handelssignale weisen auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Es ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild mit 9 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Pepsico daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Pepsico-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 62,26 und der RSI25 bei 54,11, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pepsico-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 177,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 165,78 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt wird die Pepsico-Aktie sowohl auf Basis der Stimmung in den sozialen Medien als auch der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

