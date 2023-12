Damit hat keiner bei Paylocity gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Paylocity weist derzeit ein KGV von 58 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche durchschnittlich ein KGV von 53 haben. Dies deutet darauf hin, dass Paylocity aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und erhält daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um Paylocity. Während in den vergangenen Wochen insgesamt mehr positive Meinungen geäußert wurden, überwiegen in den letzten Tagen die negativen Themen. Aus diesem Grund stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Paylocity bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Softwarebranche hat Paylocity in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,86 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich liegt die Underperformance sogar bei -33,05 Prozent. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 173,53 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformances erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Paylocity-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 61,07 Prozent steigen könnte. Daher erhalten Paylocity von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.